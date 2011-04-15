Метровагонмаш завершил поставку вагонов в метрополитен Будапешта

ОАО "Метровагонмаш" (МВМ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") успешно завершило поставку модернизированных вагонов метро по контракту с ЗАО "БКВ" для метрополитена Будапешта. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга.



Напомним, контракт на модернизацию принадлежащего метрополитену венгерской столицы подвижного состава был заключён между МВМ и BKV в августе 2015 года по итогам тендера.



При модернизации подвижного состава Метровагонмаш использовал самые современные технические решения и программные продукты, чтобы сделать поезда комфортными и безопасными для пассажиров и машинистов. Благодаря этому значительно повысилась надёжность и энергоэффективность составов, а также экономичность их обслуживания и ремонта.



Обновился пассажирский салон, кабина и пульт управления. Поезда получили новые стеклопластиковые маски головных вагонов с эвакуационным трапом, в них установлена система кондиционирования воздуха кабины машиниста и принудительная вентиляция в салоне, электрический привод дверей.



После реконструкции вагонов значительно повысилась надёжность оборудования и ремонтопригодность подвижного состава, снизились удельное потребление электроэнергии (до 30%) и уровень шума в вагонах.



Все модернизированные вагоны обслуживают линию М3 Будапештского метрополитена. Перед выходом на линию они проходят многочисленные технические испытания и тщательную наладку. Последний состав планируется ввести в эксплуатацию в июне.



Всего в рамках контракта между МВМ и BKV глубокой модернизации подлежали 222 вагона метро.



ОАО "Метровагонмаш" (ИНН 5029006702) разрабатывает и производит вагоны метро, является единственным в России производителем рельсовых автобусов. Завод обеспечивает подвижным составом метрополитены России, стран СНГ, а также Болгарии, Польши и Венгрии. Входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МВМ за 2017 год по РСБУ выросла на 18.29% до 2.801 млрд руб. с 2.368 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 65.69% до 43.623 млрд руб. с 26.328 млрд руб., прибыль от продаж - на 32.05% до 4.541 млрд руб. с 3.439 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.73% до 3.336 млрд руб. с 2.833 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2018