В Москве запустят технологии 5G, сообщается на официальном сайте мэра города.



Так, Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Мегафон" Сергей Солдатенков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве.



Документ предусматривает создание пилотных проектов для развития новых цифровых технологий и услуг связи. Приоритетные направления - проекты в области виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, технологии умного города, 5G. Для этого в столице будет сформирована необходимая информационно-телекоммуникационная инфраструктура.



Правительство Москвы и Мегафон также договорились об организации площадок, где будут демонстрироваться достижения в области развития новых технологий.



Документ подписан с учётом положений государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Она предусматривает создание пилотных сегментов сетей сотовой связи пятого поколения (5G) до III квартала 2019 года и коммерческий запуск таких сетей до 2022-го.



Соглашение заключено на пять лет и будет автоматически продлеваться на аналогичный срок, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2018