Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2018
14:54

АСВ и РАД подписали на ПМЭФ-2018 соглашение о сотрудничестве

Агентство по страхованию вкладов и Российский аукционный дом (РАД) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор Агентства Юрий Исаев и генеральный директор РАД Андрей Степаненко, говорится в сообщении РАД.

Согласно соглашению стороны планируют развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в вопросах реализации имущества в рамках принудительной ликвидации и процедур несостоятельности (банкротства) финансовых организаций, в которых Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора).

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Председатель совета директоров АСВ - председатель Банка России Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, генеральный директор - Исаев Юрий Олегович. В соответствии с федеральными законами Агентство выполняет четыре основные функции, обеспечивающие комплексную защиту вкладчиков и иных кредиторов проблемных финансовых организаций (банков, НПФ, страховых организаций). Это - страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, осуществление полномочий ликвидатора (конкурсного управляющего) кредитных организаций, НПФ и страховых организаций, а также предупреждение банкротства (санация) банков в рамках согласованных действий с Банком России.

Российский аукционный дом (РАД) основан 31 августа 2009 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ N1186-р от 19 августа 2009 года. Одним из основных учредителей РАДа выступает Сбербанк. С 2010 года электронная площадка РАДа Lot-online аккредитована для реализации имущества банкротов и сегодня является одной из крупнейших площадок по данному направлению. В рамках реализации проблемного имущества РАД выставляет на торги: права (требования) по кредитам, имущество банкротов по всей стране (земельные участки, здания, имущественные комплексы, помещения, квартиры, оборудование, автомобили). На сегодняшний день общая сумма сделок РАДа составляет 224.1 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100