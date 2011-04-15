АСВ и РАД подписали на ПМЭФ-2018 соглашение о сотрудничестве

Агентство по страхованию вкладов и Российский аукционный дом (РАД) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор Агентства Юрий Исаев и генеральный директор РАД Андрей Степаненко, говорится в сообщении РАД.



Согласно соглашению стороны планируют развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в вопросах реализации имущества в рамках принудительной ликвидации и процедур несостоятельности (банкротства) финансовых организаций, в которых Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора).



Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Председатель совета директоров АСВ - председатель Банка России Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, генеральный директор - Исаев Юрий Олегович. В соответствии с федеральными законами Агентство выполняет четыре основные функции, обеспечивающие комплексную защиту вкладчиков и иных кредиторов проблемных финансовых организаций (банков, НПФ, страховых организаций). Это - страхование банковских вкладов, гарантирование пенсионных накоплений, осуществление полномочий ликвидатора (конкурсного управляющего) кредитных организаций, НПФ и страховых организаций, а также предупреждение банкротства (санация) банков в рамках согласованных действий с Банком России.



Российский аукционный дом (РАД) основан 31 августа 2009 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ N1186-р от 19 августа 2009 года. Одним из основных учредителей РАДа выступает Сбербанк. С 2010 года электронная площадка РАДа Lot-online аккредитована для реализации имущества банкротов и сегодня является одной из крупнейших площадок по данному направлению. В рамках реализации проблемного имущества РАД выставляет на торги: права (требования) по кредитам, имущество банкротов по всей стране (земельные участки, здания, имущественные комплексы, помещения, квартиры, оборудование, автомобили). На сегодняшний день общая сумма сделок РАДа составляет 224.1 млрд руб.







"AK&M" от 28.05.2018