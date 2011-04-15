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28/05/2018
16:23

ESET разработала новый сервис для корпоративных клиентов - программу "Гарантия антивирусной защиты"

ESET представляет новый сервис для корпоративных клиентов - программу "Гарантия антивирусной защиты". Программа включает антивирусное решение и дополнительные возможности защиты, включая страхование от киберинцидентов. Об этом говорится в сообщении ESET.

В рамках развития сервисной стратегии ESET разрабатывает для клиентов дополнительные услуги и опции. Новая программа - свидетельство уверенности ESET в эффективности своих технологий безопасности и надёжности антивирусных решений.

Предложение актуально для всех корпоративных клиентов ESET на территории Российской Федерации. Они могут получить страховой сертификат после приобретения или продления коммерческой лицензии одного из комплексных решений ESET (свыше 50 узлов): ESET NOD32 Antivirus Business Edition, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, ESET NOD32 Secure Enterprise.

После активации лицензии клиент получает письмо о возможности оформления страхового сертификата без дополнительной платы к приобретённому комплексному решению. Чтобы воспользоваться этим сервисом, достаточно заполнить заявку в личном кабинете ESET Connect.

При возникновении киберинцидента ESET в альянсе со своими страховыми партнёрами поможет компенсировать расходы на техническую экспертизу по восстановлению данных и систем; восстановление персональных данных и систем; а также судебные издержки; расходы на уведомление субъектов данных; убытки в результате претензий третьих лиц и претензий по нарушению безопасности системы.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 28.05.2018
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