"Черкизово" подписало инвестсоглашение с Московской областью

ПАО "Группа Черкизово" подписало на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с Московской областью. Об этом говорится в сообщении компании.



Соглашение направлено на формирование благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса Московской области. Создание инвестиционной привлекательности региона, новые рабочие места и развитие высокотехнологичных предприятий - ключевые цели сотрудничества между областью и Группой "Черкизово".



В подмосковной Кашире Группа "Черкизово" уже построила крупнейший мясоперерабатывающий завод по производству сырокопченых колбас, который будет запущен в ближайшее время. Это единственное предприятие подобного масштаба не только в России, но и в Европе. Здесь процесс изготовления до 30 тысяч тонн готовой продукции в год будет осуществляться в автоматизированном режиме. Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд руб. С вводом комплекса в эксплуатацию Группа "Черкизово" обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства и создаст на предприятии 200 новых рабочих мест. В оснащении предприятия использованы технологии и оборудование из Италии, Германии, Испании, Дании, Австрии, Чехии, Великобритании и Швейцарии, что в полной мере позволяет считать его масштабным международным проектом.



В рамках дальнейшего сотрудничества Группы "Черкизово" и Московской области Сергей Михайлов и Андрей Воробьев обсудили вопросы по реализации проекта Кашира-2. К 2025 году компания планирует построить в округе производственный комплекс предприятий мясоперерабатывающей промышленности. В рамках инвестиционного проекта планируется создать завод по производству и нарезке колбасных изделий.



Первая очередь реализации проекта Кашира-2 предполагает строительство цеха по производству до 60 т мясной продукции в сутки и цеха по нарезке мощностью до 100 т в сутки. Общий объем инвестиций в проект составит около 6 млрд руб., и он будет реализован с 2019 по 2022 годы. На предприятии будет создано около 500 новых рабочих мест.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 55.1% до 2.865 млрд руб. с 1.848 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 21.935 млрд руб. с 20.971 млрд руб., валовая прибыль - на 33.5% до 7.532 млрд руб. с 5.64 млрд руб., операционная прибыль - на 46.5% до 3.595 млрд руб. с 2.455 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27.1% до 2.68 млрд руб. с 3.675 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2018