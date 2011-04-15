Х5 договорилась о сотрудничестве с четырьмя российскими регионами

X5 Retail Group в рамках Петербургского международного экономического форума заключила сразу четыре соглашения о взаимодействии с регионами страны: Ленинградской, Вологодской и Ярославской областями, а также Республикой Карелия. Об этом говорится в сообщении компании.



Согласно документу, подписанному губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Станиславом Наумовым, X5 продолжит активное развитие в регионе. В частности, компания планирует в течение двух лет открыть на территории субъекта не менее 30 новых магазинов и создать, таким образом, порядка 600 рабочих мест. Все вновь открываемые объекты будут адаптированы для маломобильных граждан. Кроме этого, X5 намерена продолжать и расширять сотрудничество с местными производителями и реализовывать в Ленинградской области благотворительные программы. В Ленинградской области работает 335 универсамов "Пятёрочка", шесть супермаркетов "Перекрёсток", три гипермаркета "Карусель".



Соглашение о взаимодействии с Ярославской областью, подписанное губернатором региона Дмитрием Мироновым и Станиславом Наумовым, предполагает строительство в области распределительного центра X5 и открытие 50 магазинов в течение 2018-2019 годов. Так, компания сможет создать около 800 новых рабочих мест. Также стороны рассмотрят возможность организации в магазинах "Уголка ярославского фермера" в рамках развития сотрудничества с местными производителями. В регионе уже функционирует 140 магазинов компании: 133 универсама "Пятерочка", пять супермаркетов "Перекресток" и два гипермаркета "Карусель" - в них работают 1740 человек.



Договорённости, достигнутые с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, предусматривают сотрудничество, направленное на повышение инвестиционной привлекательности региона, продвижение продукции российского, в том числе местного производителя, социальную поддержку малоимущих граждан. Компания планирует активнее наполнять рынок региона качественными товарами, в том числе локального производства. В настоящие момент в области открыты 126 магазинов "Пятерочка", что обеспечивает работой 1400 жителей региона.



Сотрудничество X5 с Республикой Карелия направлено на совместное развитие розничной торговли в регионе для удовлетворения потребности населения в высококачественных товарах по доступным ценам. Соглашение, закрепляющее эти договоренности, было подписано главой республики Артуром Парфенчиковым и Станиславом Наумовым. До конца 2019 г. Х5 планирует открыть в Карелии около 30 магазинов, а также распределительный центр. Запуск логистического комплекса поспособствует укреплению сотрудничества с локальными производителями, а также повышению уровня трудовой занятости в регионе. Благодаря реализации этих планов Х5 создаст не менее 700 рабочих мест. Сегодня под управлением Х5 в регионе работают 85 универсамов "Пятерочка" и один супермаркет "Перекресток", которые обеспечивают работой более 1200 жителям области.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2017 года под управлением компании находился 12121 магазин с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 11225 магазинов "Пятёрочка", 638 супермаркетов "Перекрёсток", 93 гипермаркета "Карусель" и 165 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 39 распределительных центров и 3144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным февраль 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



В 2017 году в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов "Пятёрочка", 20 супермаркетов "Перекрёсток", два гипермаркета "Карусель" и 30-ть магазинов "Экспресс".



Чистая прибыль X5 Retail Group за I квартал 2018 года по МСФО упала на 32.6% до 5.628 млрд руб. с 8.355 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.9% до 351.518 млрд руб. с 293.078 млрд руб., валовая прибыль - на 18.5% до 83.67 млрд руб. с 70.612 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 2.1% до 22.234 млрд руб. с 22.704 млрд руб. Операционная прибыль составила 11.236 млрд руб. против 14.459 млрд руб. (-22.3%).



"AK&M" от 28.05.2018