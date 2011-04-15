Сбербанк подписал соглашение с "Открытой мобильной платформой" и "АйТеко"

ПАО "Сбербанк России" заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве с ООО "Открытая мобильная платформа" и ЗАО "АйТеко". Об этом говорится в сообщении ПАО "Ростелеком" по итогам ПМЭФ.



Цель соглашения - создание, продвижение и развитие отечественной экосистемы доверенных мобильных решений и сервисов на базе Sailfish Mobile OS RUS и платформы SberCloud. Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия сторон, на основе которых будут разработаны и реализованы механизмы и программы совместных действий.



В соответствии с соглашением совместной рабочей группе предстоит определить приоритетные направления и функциональные области деятельности. На основе подготовленной ею дорожной карты компании займутся разработкой и тиражированием решений и сервисов на базе отечественных ИТ технологий, а также развитием экосистемы приложений, обеспечивающих комплексную автоматизацию процессов хозяйственной деятельности, на платформах Sailfish Mobile OS RUS и SberCloud.



Соглашением предусмотрены совместные усилия по развитию российского ИТ-рынка; привлечение партнеров для развития решений на платформе Sailfish Mobile OS RUS и ресурсах платформы SberCloud; тестирование новых решений; а также создание центра компетенции для обучения и поддержки партнеров, использующих Sailfish Mobile OS RUS и SberCloud.



SberCloud - облачная платформа, разработкой и поддержкой которой занимается ООО "СБКлауд", совместное предприятие Сбербанка и системного интегратора "АйТеко". На ее основе создается маркетплейс облачных решений Сбербанка, использование которых позволит компаниям отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности.



ООО "Открытая мобильная платформа" - компания-разработчик отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus, созданной на базе операционной системы Sailfish с открытым исходным кодом. 75% долей ООО принадлежат компании "Ростелеком".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4. 45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



Чистая прибыль компании по МСФО за IV квартал 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года выросла на 16% до 4.169 млрд руб. с 3.586 млрд руб., выручка - на 5% до 84.113 млрд руб. с 80.407 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 25.694 млрд руб. с 24.372 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 17% до 9.312 млрд руб. с 11.248 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2018