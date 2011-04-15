МТС и Nokia соединят объекты российского Интернета вещей в единую цифровую систему

ПАО "МТС" Nokia в рамках ПМЭФ объявили о начале партнерства в области автоматизации управления подключенными к Интернету вещей устройствами и приложениями, стартом сотрудничества стал запуск платформы Nokia IMPACT IoT на инфраструктуре МТС. Интегратором проекта выступила "Энвижн Груп", говорится в сообщении компаний.



В результате партнёрства МТС и Nokia компании, которые используют сегодня отраслевые платформы и решения, приложения, сервисы и датчики получат возможность централизованно управлять всеми своими IoT-компонентами. Программно-аппаратные решения системы интернета вещей, использующие различные протоколы работы, смогут объединяться в одну цифровую систему. Централизованное управление IoT-компонентами позволит управлять всеми подключёнными устройствами, обеспечивать бесперебойность работы оборудования и оперативно масштабировать решения. Базой для таких решений станет платформа Nokia IMPACT, развернутая на сетевой инфраструктуре МТС системным интегратором "Энвижн Груп".



Nokia IMPACT предоставляет корпоративным заказчикам и государственным учреждениям безопасную, основанную на международных стандартах, платформу для создания новых услуг интернета вещей. В круг решаемых задач входит сбор и маршрутизация данных, управление парком устройств, поддержка приложений на любых устройствах, работа с различными протоколами в различных сетях передачи данных, включая LoRa и NB-IoT. Платформа предназначена для работы в ключевых отраслях и областях применения, включая умные города и коммунальные службы, промышленное производство и автомобилестроение, здравоохранение, охрану общественного порядка.



Набор пользовательских инструментов, которые предоставляет Nokia IMPACT заказчику, позволяет просто и в короткие сроки создавать и внедрять защищенные решения интернета вещей. Функции безопасности, которыми наделена платформа, защищают как личные данные, так и сами устройства. Открытый интерфейс дает возможность интегрировать данную платформу с приложениями и устройствами сторонних компаний. Внедрение решений в инфраструктуру клиента обеспечивает системный интегратор "Энвижн Груп" - дочерняя компания МТС - собственными силами или в партнерстве с ИТ-специалистами заказчика.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



Nokia специализируется на разработке инновационных технологий, лежащих в основе телекоммуникаций и решений для операторов связи, правительственных органов, крупных предприятий и потребителей.



"AK&M" от 28.05.2018