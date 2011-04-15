СПб и МегаФон договорились о создании "умного города"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ПАО "МегаФон" Сергей Солдатенков договорились о реализации пилотных проектов по развитию новых цифровых технологий в отраслях экономики и других сферах деятельности, площадкой для которых станет Кронштадт. Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении оператора.



Соглашение между оператором и правительством Санкт-Петербурга - переход к конкретным действиям по созданию инновационной среды в регионе. Пилотные проекты будут направлены на развитие цифровых технологий и услуг не только в сфере Интернета вещей, телемедицины, "умного города", но и в области виртуальной и дополненной реальности.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.







"AK&M" от 28.05.2018