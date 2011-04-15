Ростех и "Сириус" займутся подготовкой кадров

Между Образовательным фондом "Талант и успех" и НПО "Конверсия" госкорпорации "Ростех" подписано соглашение о создании программ по подготовке специалистов в области диверсификации производства для оборонных предприятий. Об этом говорится в сообщении Ростеха по итогам ПМЭФ.



В рамках сотрудничества предусматривается дальнейшее трудоустройство студентов на предприятиях ОПК.



Соглашение предусматривает разработку образовательных программ для подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по профилям знаний, необходимым на предприятиях ОПК для реализации проектов по диверсификации производства. Они создаются во исполнение поручения президента России от 4 декабря 2017 года о создании на территории центра "Сириус" лаборатории? по приоритетным для стратегического развития России направлениям.



Центр "Сириус" создан Образовательным Фондом "Талант и успех" по инициативе президента России с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки детей, обладающих выдающимися способностями в областях естественнонаучных дисциплин, технического творчества, искусств и спорта. Среди основных задач его работы - развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей, а также создание системы "социальных лифтов" для талантливых молодых россиян.



К созданию образовательных программ будут привлечены специалисты из ведущих российских и зарубежных университетов, научных центров. На базе центров обучения планируется регулярно проводить научно-технические конференции, семинары, круглые столы на темы, связанные с конверсией и развитием производства гражданской продукции.



Организация производственной практики и дальнейшего трудоустройства студентов будет вестись на добровольной основе, принять участие в программе подготовки студентов и их последующего трудоустройства смогут все предприятия ОПК, участвующие в проектах по диверсификации производства продукции гражданского и двойного назначения.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 28.05.2018