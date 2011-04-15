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28/05/2018
17:33

"Автоматика" создал не имеющую аналогов на рынке офисную аппаратуру для IP-телефонии

Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех создал не имеющую аналогов на рынке офисную аппаратуру для IP-телефонии. Об этом сообщил Ростех.

Её ключевое отличие в возможности совершать звонки по зашифрованному каналу, что надежно защищает бизнес-интересы заказчиков.

По виду аппарат практически не отличается от обычных офисных IP-телефонов, но может работать в двух основных режимах: "закрытом" - с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и "открытом" - при звонках с обычных IP-телефонов или аналогичной аппаратуру. Такая технология не имеет аналогов в России. Возможное количество аппаратов "Круиз-К" в одной IP-сети - до 1 тыс. единиц.

Концерн "Автоматика" уже готов к серийному производству новой аппаратуры. В компании отмечают, что заинтересованность в ней уже проявили как официальные ведомства, так и коммерческие структуры, предварительные переговоры уже ведутся.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.


"AK&M" от 28.05.2018
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