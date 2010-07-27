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28/05/2018
18:18

Банк России предупреждает о рисках кросс-сделок

Банк России в ходе мониторинга торговой активности участников рынка на организованных торгах выявляет кросс-сделки, которые могут быть квалифицированы как недобросовестная практика. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Такие кросс-сделки заключаются на основании безадресных заявок одним лицом, действующим в собственных интересах и являющимся одновременно покупателем и продавцом в сделке, которая заключается в результате подачи заявок противоположной направленности: через разных участников торгов лицом, имеющим у организатора торговли различия в кодах, идентифицирующих клиента; через одного участника торгов при предоставлении организатором торговли по заявлению участника торгов права на совершение кросс-сделок.

В ряде случаев такие сделки заключаются с использованием алгоритмических торговых систем, действующих в интересах одного и того же лица. Это происходит потому, что в соответствующие алгоритмы не были внедрены механизмы, предотвращающие заключение на организованных торгах сделок между различными "стратегиями".

В связи с этим Банк России считает необходимым обратить внимание участников рынка на следующее. Сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, могут приводить к существенным отклонениям параметров торгов. В совокупности это может квалифицироваться как манипулирование рынком согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", если сделки совершены на организованных торгах на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, и если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

Банк России рекомендует участникам рынка при разработке алгоритмических торговых систем учитывать риски, возникающие вследствие заключения кросс-сделок на организованных торгах.

Участникам торгов при направлении организатору торговли заявления о предоставлении клиентам права на заключение кросс-сделок рекомендуется предварительно изучить вопрос о необходимости и целесообразности предоставления такого права. В случае если такое право предоставляется клиенту, являющемуся иностранной компанией, оказывающей услуги на финансовом рынке третьим лицам, участнику торгов рекомендуется изучить вопрос о возможности регистрации у организатора торговли клиентов второго уровня для разделения лиц, в интересах которых совершаются сделки.

"AK&M" от 28.05.2018
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