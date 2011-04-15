Дайджест газеты "Ведомости" от 29 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 мая 2018 года.





ДЕРИПАСКЕ НЕ НУЖЕН КОНТРОЛЬ В UC RUSAL



Совладельцы UC Rusal откажутся признавать En+ Олега Дерипаски контролирующим акционером компании. Но для вывода компании из-под американских санкций этого может не хватить.



Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказал "Ведомостям" близкий к одному из совладельцев металлургической компании человек. Это необходимо ради вывода компании из-под санкций США.



Впрочем, En+ пока не предлагала миноритариям аннулировать акционерное соглашение и каких-либо предложений о реорганизации бизнеса на обсуждение не выносила, утверждает один из собеседников "Ведомостей". Разрыв соглашения - единственный выход из сложившейся ситуации и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит, сходятся во мнениях источники "Ведомостей".





IPHONE ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО В РУНЕТЕ



Apple вернула первое место по продажам смартфонов в рунете. Китайкая Xiaomi была лидером всего один месяц.



В апреле на iPhone пришлось 20% штучных онлайн-продаж смартфонов.

Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердили сотрудники трех электронных ритейлеров. Таким образом, Apple вернула 1-е место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, которое уступила в марте китайской Xiaomi.



Из материалов, с которыми ознакомились "Ведомости", следует, что доля китайского производителя в апреле по сравнению с мартом сократилась на 4 п. п. до 16%, а доля Apple выросла на 2 п. п. В итоге Xiaomi разделила 2-е место с Huawei и его суббрендом Honor. Всего в России в апреле через интернет было продано около 230 000 смартфонов. Это примерно 13% проданных в России устройств. В офлайн- и онлайн-каналах вместе в России в апреле было продано чуть менее 1,8 млн аппаратов. На 1-м месте по продажам в общем зачете - Samsung (23,3% рынка). Далее следуют Huawei с Honor (17,4%), Apple (13,9%) и Xiaomi (8,7%).





"БЕРУ" ИМЯ И ДОМЕН



Владелец бренда "Беру!" предложила "Яндекс.Маркету" отказаться от этого названия для совместного со Сбербанком интернет-магазина, аннулировать домен и выплатить компенсацию.



О запуске тестовой версии торговой онлайн-площадки "Беру" со Сбербанком "Яндекс" сообщил 21 мая. После этого выяснилось, что под таким же названием работает проект "Беру!" Александры Дорф. Это онлайн-площадка, помогающая частным лицам отдать ненужные вещи другим, получить за это условные баллы и затем потратить их на приобретение вещей у других пользователей сервиса. На операционную компанию сервиса зарегистрирован и товарный знак. Проект Дорф работает на домене beru.io, "Яндекс.Маркета" - beru.ru. Домен в зоне .ru Дорф не выкупила из-за его цены, объясняла она на своей странице в Facebook.



Дорф как гендиректор ООО "Беру!" 24 мая направила "Яндекс.Маркету" досудебную претензию и предложила пути "мирного урегулирования ситуации". "Ведомости" ознакомились с текстом претензии.





НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ НА ОЖИДАНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ



Цена на нефть продолжает падать. Некоторые аналитики не исключают, что она может опуститься с нынешних $75 до $50.



Цены на нефть продолжили снижаться в понедельник после сильной просадки в пятницу, когда несколько прояснились планы России и ОПЕК по увеличению добычи. Цена Brent после пятничного падения почти на 4% опустилась к 15.00 мск на 1,5% до $75,3, а баррель WTI подешевел в понедельник на 1,7% до $66,7. На прошлой неделе котировки превышали $80 и $72 за баррель соответственно.



Министры энергетики России и Саудовской Аравии заявили в конце прошлой недели, что на саммите ОПЕК 22 июня будет рассмотрен вопрос об увеличении нефтедобычи. По словам российского министра Александра Новака, если страны согласятся, это может произойти уже в III квартале.





КАК НАДО ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ



В эти весенние дни "Левада-центр" спрашивал людей, какое занятие доставляет им самую большую радость, удовольствие.



Для выбора людям предлагался длинный список в три десятка занятий. Список был составлен исследователями довольно давно, и было интересно увидеть, что в нынешнем году предпочтения россиян кое в чем изменились.



Не выросла, осталась на последнем месте и на смешном уровне в 1% любовь к "участию в политике"; выходит, и те, кто занимается политикой по долгу службы, делают это без удовольствия. Самые сильные изменения обнаружились в частоте ответов "работать в полную силу". В 2010 г. этот ответ был фактически в первой пятерке, теперь он в пятерке последней. (То, что ценность труда помаленьку уходит, показывают и другие исследования.) Ушел с первого места ответ "получать хорошие деньги". Его давала треть опрошенных, теперь - только четверть. Видно, радость такого рода встречается теперь пореже.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.05.2018