Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 мая 2018 года



В МЧС ЛИКВИДИРУЮТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ

ВЕДОМСТВО ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НАСЛЕДИЯ ПРЕЖНЕГО РУКОВОДСТВА



Новое руководство МЧС России запустило масштабный внутриведомственный аудит. О его результатах, говорят источники "Ъ", будет доложено в Кремль и Белый дом. По их словам, на реформу внутри министерства "получен карт-бланш на самом верху". В ведомстве уже отменен целый ряд приказов и распоряжений бывшего руководителя Владимира Пучкова. Параллельно во все территориальные органы МЧС ушла разнарядка - до 31 мая подготовить и представить список проблемных вопросов "повседневной деятельности", включая кадры и материально-техническое обеспечение.





"РОСНЕФТЬ" НЕ ТОРОПИТСЯ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

КОМПАНИЯ СДВИНУЛА МОДЕРНИЗАЦИЮ НПЗ ДО 2027 ГОДА



Как выяснил "Ъ", "Роснефть", которая в последние годы сокращает инвестиции в НПЗ, сдвинула завершение программы модернизации своих заводов с 2020-го на 2027 год. Другие крупные нефтяники - ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Газпром" и "Сургутнефтегаз" - практически выполнили план. Инвестиции падают из-за неопределенности налогового режима и низкой рентабельности, считают в Минэнерго. Эксперты называют сдвиг сроков модернизации закономерным, поскольку сейчас выгоднее экспортировать нефть, а не вкладываться в переработку.





КРЕДИТЫ ВОШЛИ В КУРС РУБЛЯ

ГРАЖДАНЕ СПЕШАТ ПОКУПАТЬ ДОРОЖАЮЩИЕ ТОВАРЫ



Резкое ослабление рубля в апреле привело к значительному росту средней суммы кредита на приобретение потребительских товаров. Она стабильно увеличивалась с начала года, но в апреле взлетела сразу почти на 30%, до 209,1 тыс. руб. По итогам последних кризисов граждане стали спокойнее реагировать на валютные колебания, не пытаясь заработать на разнице курсов. Но на собственном опыте поняли, что ослабление рубля грозит ростом цен на импортные товары, в том числе бытовую технику и электронику, а снижения даже в случае изменения курса валют ждать не стоит.





В МВД НАСТУПИЛ НЕСТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

СОБСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДОМСТВА РАЗБИРАЕТСЯ С АВТОРАМИ КОНТРАКТА НА СТРАХОВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ





Как стало известно "Ъ", главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД начало проверку обстоятельств заключения контракта с компанией "Центральное страховое общество" (ЦСО), являвшейся с 2018 года страховщиком жизни и здоровья 788 тыс. сотрудников ведомства. Сумма контракта составляла более 13,7 млрд руб., однако вчера у компании была отозвана лицензия. Потери МВД от сотрудничества с ЦСО могут составить около 250 млн руб. Сложившаяся ситуация находится на контроле у руководства ведомства.





ШПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОДУКЦИЯ ЦЕНТРА ХРУНИЧЕВА БУДЕТ МЕШАТЬ ЖИТЕЛЯМ "ФИЛИ ГРАДА"



Как стало известно "Ъ", девелопер жилого комплекса "Фили Град" - MR Group - начал строительство третьей очереди зданий в четырех метрах от железной дороги, по которой Центр имени Хруничева перевозит свои ракеты-носители. Составы уже ходят по стройплощадке, где забивают сваи, а в будущем будет построен новый дом. Эти пути находятся на балансе ОАО РЖД, в котором застройщика уведомили о том, что согласование проектной документации на возведение жилого комплекса в этой ситуации "невозможно". Сам застройщик утверждает, что в компанию не обращался, но вся стройка ведется по плану.





БОРИСА МАЗО РЕШИЛИ ИСКАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

РОЗЫСК В РОССИИ ФИГУРАНТА ДЕЛА О ХИЩЕНИЯХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭРМИТАЖА, НЕ УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ





Как стало известно "Ъ", по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объекта Государственного Эрмитажа СКР объявил в розыск экс-руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Бориса Мазо. В ближайшее время экс-чиновник, который находится за границей, очевидно, будет заочно арестован судом, а его розыск станет международным. Адвокаты подозреваемого утверждают, что о своих претензиях следствие им официально не сообщило. По их версии, господин Мазо находится на лечении.





МИНКУЛЬТУ НАПОМНИЛИ О "ХРИСТЕ ВО ГРОБЕ"

ВЫБОРГСКИЙ СУД ПОТРЕБОВАЛ ИСКЛЮЧИТЬ КАРТИНУ ИЗ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РФ



Как стало известно "Ъ", Выборгский городской суд обязал Министерство культуры до 1 июня исключить картину Карла Брюллова "Христос во гробе" из Музеи?ного фонда РФ и коллекции Русского музея. Чиновники должны обеспечить в тот же срок доступ таможенных органов к арестованному в 2003 году шедевру для оформления его возврата коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер и отчитаться об этом перед судом. Исполнить решения Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) об отмене конфискации картины Минкульт до сих пор официально отказывался.





САНАТОРИИ РАСТЕРЯЛИ ГОСТЕЙ

ИХ ВЫРУЧКА СНИЗИЛАСЬ



Рост популярности массового выездного туризма стоил российским санаториям части клиентов: по итогам 2017 года их общая выручка снизилась на 4%, таким же может оказаться падение и в этом году. Несмотря на то что спрос на санаторно-курортные услуги снижается менее выраженно, чем интерес к внутреннему туризму, участники предупреждают, что перспективы отрасли продолжают оставаться туманными. Здравницам не хватает качественного продвижения и интегрированности в общую систему здравоохранения.





ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ВКЛЮЧИЛИ ПОВЫШЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ

"МЕГАФОН" И МТС ВОШЛИ В ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СКОРОСТИ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА





"МегаФон" и МТС вошли в глобальный рейтинг по скорости передачи данных на основе так называемого гигабитного LTE. Подобные технологии в России тестирует и "Вымпелком". Их массовому распространению мешает недостаток доступных частот, которые пока еще заняты под связь предыдущих поколений - 2G и 3G, отмечают эксперты.





ВСЯ ВЛАСТЬ МЕСТКОМУ

"РУСАЛ" ВНЯЛ СОВЕТАМ ВАШИНГТОНА И ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ С НИМ



Следуя подсказке Минфина США, En+ Group Олега Дерипаски не только замещает большинство своих представителей в совете директоров "Русала" на работников. По данным "Ъ", консультации с Вашингтоном могут оказаться еще шире: совладельцы "Русала" обсуждают там и возможный разрыв акционерного соглашения между En+, Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore, которое дает En+ контроль над компанией.





ОСК НЕ ДО "ЗВЕЗДЫ"

КОРПОРАЦИЯ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ БЛОКПАКЕТА В СУПЕРВЕРФИ



Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может потерять блокпакет в суперверфи "Звезда" (АО ДЦСС), которую строит консорциум "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка в Приморском крае. Консорциум выкупит допэмиссию ДЦСС, чтобы проинвестировать вынос судоремонтных мощностей за пределы "Звезды", после чего доля ОСК в проекте сократится до 9,81%. Перенос в Минпромторге объясняют разделением гражданских и военных мощностей проекта. О судьбе оставшегося у ОСК пакета корпорация будет вести переговоры с консорциумом и ведомствами.





ALIBABA И МТС ОСТАВИЛИ ЗАЯВКИ НА YOUDO

КОМПАНИИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОКУПКОЙ ДОЛЕЙ В ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ



Как стало известно "Ъ", онлайн-платформа для самозанятых YouDo планирует в течение лета завершить раунд инвестиций размером в несколько десятков миллионов долларов. Интерес к проекту проявили несколько инвесторов, включая таких крупных, как китайская Alibaba Group и сотовый оператор МТС. Именно они и считаются наиболее вероятными участниками сделки.





"ЭКСМО-АСТ" ПОТОРГУЕТСЯ ЗА КОМИКСЫ

НЕЗАВИСИМЫЕ МАГАЗИНЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ ХОЛДИНГА



Переход под контроль "Эксмо-АСТ" одного из крупнейших российских издательств комиксов "Комильфо" поставил под угрозу бизнес десятков независимых магазинов в этой нише. По мнению их владельцев, издательство создало им неконкурентные условия по сравнению с крупными книжными сетями и интернет-магазинами, среди которых структуры самого "Эксмо-АСТ". В холдинге обещают пересмотреть условия работы со специализированными магазинами.





"ЯНДЕКС.ДРАЙВ" ЗАЙМЕТСЯ БИЗНЕСОМ

СЕРВИС ВЫХОДИТ В ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ



Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" добавит в свой автопарк 500 автомобилей бизнес-класса, включая Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche, на которых не будет отличительной для каршеринга раскраски. Участники рынка опасаются усиления конкуренции. По их мнению, компания планирует не зарабатывать в этом сегменте, а наоборот, дотировать его ради решения маркетинговых задач.





BONUM CAPITAL ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ

ФОНД ПРОДАЛ ДОЛЮ В РИТЕЙЛЕРЕ "АЙЗЕЛ.РУ"



Как стало известно "Ъ", фонд Bonum Capital, который связывают с Сулейманом Керимовым, вышел из числа совладельцев интернет-магазина люксовой одежды Aizel.ru. Доля в 40,59% отошла основательнице компании Айсель Трудел. Эксперты считают, что в будущем главный собственник может привлечь нового инвестора с экспертизой в e-commerce.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.05.2018