В Баку официально открыли "Южный газовый коридор"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально открыл "Южный газовый коридор", по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будет поступать в Европу. Церемония открытия состоялась в Баку, сообщает "Коммерсант".



"Южный газовый коридор" идёт от Баку до Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Он состоит из газопроводов TAP и TANAP. Сейчас начались поставки в Турцию.



Запуск газа в ЕС планируется в 2020 году. Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу.



"AK&M" от 29.05.2018