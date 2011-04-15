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29/05/2018
12:04

В Баку официально открыли "Южный газовый коридор"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально открыл "Южный газовый коридор", по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будет поступать в Европу. Церемония открытия состоялась в Баку, сообщает "Коммерсант".

"Южный газовый коридор" идёт от Баку до Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Он состоит из газопроводов TAP и TANAP. Сейчас начались поставки в Турцию.

Запуск газа в ЕС планируется в 2020 году. Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу.

"AK&M" от 29.05.2018
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