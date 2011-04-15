Daimler собирается увеличить долю в КАМАЗе до 18-19%

Немецкая Dainler AG, акционер КАМАЗа, собирается нарастить свою долю в российской компании до 18-19%. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщает АБН.



Переговоры по этому вопросу уже начались. На данный момент немецкому акционеру принадлежат 15% акций российского производителя грузовиков.



Напомним, на прошлой неделе в Ростехе сообщали о намерении снизить долю в КАМАЗе в обмен на акции других предприятий в Татарстане. Ростех готов обменять до 6% акций "КамАЗа" на доли в электротехнических заводах. В настоящий момент Ростех владеет почти 50% акций предприятия. Акционерами автоконцерна также являются "Автоинвест" Daimler, KAMAZ International Management и "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ".



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I квартале 2018 года выпустили 7.78 тыс. машкомплектов, что на 6.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года составил 214.863 млн руб. против прибыли в 34.423 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.37% до 27.274 млрд руб. с 26.385 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"