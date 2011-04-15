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29/05/2018
11:46

ДОМ.РФ направит на дивиденды в бюджет 50.18% прибыли по МСФО за 2017 год

Единственный акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества принял решение выплатить дивиденды в федеральный бюджет в размере 50.18% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года, что составляет 9.02 млрд руб. Из них 8.99 млрд руб. денежными средствами и 31.5 млн руб. недвижимым имуществом, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ обеспечил рост дивидендных выплат в федеральный бюджет – объём увеличился почти в 1.3 раза по сравнению с дивидендами за 2016 год (7.066 млрд руб).

Напомним, чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2017 год составила 18 млрд руб., увеличившись на 31.2% по отношению к 2016 году.

АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.




"AK&M" от 29.05.2018
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