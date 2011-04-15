Наблюдательный совет ДОМ.РФ утверждён в прежнем составе

Единственный акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества на годовом собрании акционеров утвердил наблюдательный совет ДОМ.РФ в прежнем составе. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



В него вошли 8 человек: первый замруководителя Аппарата правительства Сергей Приходько, член наблюдательного совета ДОМ.РФ Михаил Мень, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник, члена правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, первый вице-президент ГПБ Максим Раскоснов, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Александр Торшин.



Также единственный акционер утвердил ООО "Эрнст энд Янг" аудитором ДОМ.РФ для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности на 2018 год.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.









"AK&M" от 29.05.2018