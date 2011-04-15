Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале выросла на 12% до 69.7 млрд руб.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12% до 69.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка "Газпром нефти" увеличилась на 14.5% по сравнению с показателем прошлого года – до 520.6 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 32.3% по сравнению с уровнем 2017 года – до 155.8 млрд руб.



Свободный денежный поток (FCF) в I квартале составил 11.6 млрд руб.



Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за I квартал составила 22.2 млн т н.э., увеличившись на 1.1% к результату I квартала прошлого года. Рост объёма добычи углеводородов обеспечен увеличением добычи на новых месторождениях – Новопортовском и Мессояхском, а также ростом добычи на месторождениях Арктикгаза.



Объём переработки на собственных НПЗ компании и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий вырос в I квартале 2018 года на 15.4% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года и составил 10.1 млн т.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост - 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



Основной акционер компании - ПАО "Газпром" (95.68%). Остальные акции находятся в свободном обращении.









"AK&M" от 29.05.2018