АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Акцент"

Агентство по страхованию вкладов 30 мая 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО АКБ "Акцент" (Оренбургская область, Орск). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 30 мая 2018 года по 30 мая 2019 года через Сбербанк, действующего от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств банка "Акцент" за выплатой страхового возмещения на сумму около 382 млн руб. могут обратиться порядка 860 вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 12 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в Оренбургской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 361 млн руб. могут обратиться порядка 740 вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Акцент" (Орск) 18 мая. По величине активов кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 29.05.2018