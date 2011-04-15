Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/05/2018
14:34

Ингосстрах создал онлайн-портал для управления договорами страхования корпоративных клиентов

Ингосстрах создал новый онлайн-канал для эффективной работы представителей корпоративных клиентов по договорам страхования сотрудников. Портал будет полезен для HR-служб, бухгалтерии и руководителей компаний, говорится в сообщении Ингосстраха.

Теперь управлять корпоративными договорами медицинского страхования и полисами страхования путешествующих можно в режиме "одного окна", экономя время и ресурсы. Портал позволяет решать многие задачи: просматривать все актуальные данные по договорам страхования в реальном времени, управлять списками застрахованных в режиме онлайн (прикреплять, откреплять сотрудников, менять личные данные, заказывать полисы и дубликаты).

Кроме этого, можно скачивать полисы, вкладыши и описания в формате PDF, делать выгрузки данных в Excel, формировать запросы в страховую компанию, отслеживать статус по ним, видеть всю информацию о действующих акциях, скидках для застрахованных. Предусмотрен также раздел с популярными вопросами и ответами на них. Доступ к ресурсу для зарегистрированных пользователей открыт 24/7, работать можно из любой точки мира.

В настоящий момент на портале есть возможность работать с информацией по корпоративным договорам ДМС и полисам выезжающих за рубеж. В ближайшей перспективе функциональность ресурса расширится – будет доступна информация по договорам международного медицинского страхования (ММС) для корпоративных клиентов, а также появятся новые возможности администрирования и коммуникации.

"Наличие действующих договоров корпоративного страхования в компании связано с большим объемом работ, который ложится на плечи бухгалтерии и кадровой службы, а также находится на контроле у руководителя, — комментирует заместитель директора департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Ираида Корецкая. — Данные постоянно обновляются, так как появляются новые сотрудники, меняются должности, наполнения страховых пакетов и т.д. Это увеличивает документооборот и затрудняет эффективную коммуникацию. Для решения этих проблем мы создали онлайн-портал, облегчающий работу ответственных лиц компании, - на ресурсе можно найти все нужные данные в режиме "одного окна". IT-инфраструктура Ингосстраха позволила нам реализовать проект на высоком уровне и обеспечить необходимую пользователям производительность".

"AK&M" от 29.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100