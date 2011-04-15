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29/05/2018
15:15

Средний размер потребкредитов в апреле достиг 209.1 тыс. руб., увеличившись за месяц на 28.7%, сообщает НБКИ

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в апреле 2018 года составил 209.1 тыс. руб., увеличившись на 28.7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 44.5% в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (510.7 тыс. руб.), Московской области (364.4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (335.6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (328 тыс. руб.) и Ленинградской области (249.3 тыс. руб.).

Наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов зафиксирован в Алтайском крае (122.1 тыс. руб.), Кемеровской (142.7 тыс. руб.) и Кировской (147.2 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (152.3 тыс. руб.) и Ульяновской области (153.6 тыс. руб.).


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