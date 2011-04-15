Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Министерство юстиции, подготовивший документ, предложил дополнить действующее законодательство рядом ограничений по проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов законов.



Как отмечается в тексте документа, "не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость. "Увольнение в связи с утратой доверия, явившееся последствием нарушения гражданином норм антикоррупционного законодательства, также является одним из оснований, препятствующих участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы", - уточняют авторы.



Наконец, ограничения на проведение такой экспертизы коснутся международных и иностранных организаций и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



"Недопущение возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка", - сказано в пояснительной записке.



Напомним, в соответствии с законом независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) могут за счет собственных средств проводить институты гражданского общества и граждане. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы устанавливает Министерство юстиции.



В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.



"AK&M" от 29.05.2018