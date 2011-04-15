Diageo ищет возможности продажи крепких алкогольных брендов

Компания Diageo Plc начала аукцион по продаже марок крепких алкогольных напитков, включая шнапс Goldschlager, водку Popov, ром Myers’s и ликёр Romana Sambuca. Об этом сообщает Bloomberg.



По словам осведомлённого источника, доход Diageo от продажи этих брендов может составить от $500 млн до $1 млрд.



В портфель активов, которые, вероятно, будут проданы, включаются американские марки, которые Diageo более не считает профильными, намереваясь сосредоточиться на работе в верхнем ценовом сегменте.



Оператором по продаже активов назначена компания Centerview Partners, сообщил источник.



Ранее Diageo продала несколько других активов, включая ряд винных брендов и отель Gleneagles в Шотландии. Глава компании Айван Менезес обозначил стремление сосредоточиться на ведущих брендах, таких как шотландское виски Johnnie Walker и недавно приобретённых брендах, таких, как текила Casamigos.



"Мы регулярно пересматриваем наш портфель в стремлении максимизировать акционерную стоимость", - заявил представитель Diageo.



У Diageo остаётся премиальный водочный бренд Smirnoff, но возрождение интереса потребителей к тёмным алкогольным напиткам, таким как бурбон и коньяк, в настоящее время оказывает давление на весь водочный сегмент, отмечается в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"