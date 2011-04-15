PepsiCo приобретёт фирму Bare Foods

Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo заявил в пятницу, 25 мая, что приобретёт поставщика овощных снеков Bare Foods в рамках реализации программы по расширению линейки "здоровых" продуктов питания. Об этом сообщает Финам.



Финансовые детали соглашения раскрыты не были.

Bare Foods, основанная в 2001 году, является семейной фирмой и специализируется на производстве яблочных чипсов, а также банановых и кокосовых снеков, которые продаются в таких известных магазинах, как Starbucks и Whole Foods Market.







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