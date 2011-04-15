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29/05/2018
17:34

О.Дерипаска собирается расторгнуть соглашение между акционерами РУСАЛа

Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказал "Ведомостям" близкий к одному из совладельцев металлургической компании человек. Это необходимо ради вывода компании из-под санкций США, говорит человек, близкий к другому совладельцу металлургической компании.

Информацию о предстоящем расторжении соглашения подтверждает и топ-менеджер банка-кредитора UC Rusal.

Разрыв соглашения – единственный выход из сложившейся ситуации и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит, сходятся во мнениях источники "Ведомостей".

Акционерное соглашение заключено между En+, Glencore и Sual Partners. Согласно документу En+, доля которой сейчас составляет 48%, считается контролирующим акционером компании, до тех пор пока владеет более 40% акций UC Rusal. En+ в этом случае имеет право выдвигать половину кандидатов (кроме независимых) в совет директоров, включая его председателя, назначать гендиректора UC Rusal и предлагать двух независимых директоров.

Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски - UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.

"AK&M" от 29.05.2018
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