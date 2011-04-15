Инновационные научно-технологические центры могут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает предоставить резидентам ИНТЦ льготы, аналогичные тем, которые действуют в "Сколково".



Как отмечается в пояснительной записке, цель законопроекта - формирование для участников реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования ИНТЦ благоприятных условий для ведения исследовательской деятельности, коммерциализации её результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение.



Для минимизации расходов и повышения эффективности деятельности участников реализации проектов предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в части, касающейся установления специального порядка уплаты налогов лицами, осуществляющими научно-технологическую деятельность, аналогично порядку уплаты налогов лицами, осуществляющими исследовательскую деятельность в "Сколково".



Законопроектом устанавливается, что организации, работающие на территории ИНТЦ и получившие статус участника проекта, получают право на освобождение от уплаты налога на прибыль до достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости, либо на срок до 10 лет.



При этом предусматривается право участников проектов получить освобождение в течение 10 лет от уплаты НДС. Законопроектом предполагается также не облагать налогом на имущество организаций фонды, управляющие компании и их дочерние общества. Предлагается также освободить от земельного налога организации, признаваемые фондами, в отношении земельных участков, расположенных на территории ИНТЦ.



Кроме того, участники проектов, фонды, управляющие компании, дочерние общества управляющих компаний, инициаторы проектов, иные юрлица, осуществляющие деятельность по реализации проектов на основании сделок, заключенных с управляющими компаниями для целей реализации проекта, включая обеспечение функционирования ИНТЦ посредством предоставления товаров, работ, услуг на территории ИНТЦ, освобождаются от госпошлины за выдачу разрешения на работу и приглашения на въезд в РФ, выдачу или продление срока действия виз иностранным гражданам, заключившим с ними трудовой или гражданско-правовой договор.



Также документом устанавливается, что организации, получившие статус участника проекта, в течение 10 лет со дня получения указанного статуса применяют пониженные тарифы страховых взносов.



"AK&M" от 29.05.2018