Цены производителей на бензин в апреле выросли на 13%

Цены производителей на бензин в апреле 2018 года выросли на 13% по сравнению с ростом на 3.6% в марте. Об этом сообщает Росстат.



Потребительские цены на бензин в апреле 2018 года, как и год назад, в среднем по России превышали цены производителей в два раза.



Напомним, что за прошедший период мая зафиксирован значительный рост розничных цен на бензин. По данным Росстата, за последнюю отчётную неделю с 13 по 20 мая цена на бензин выросла на 1.8% и превысила 42 руб. за литр.



За неделю с 21 по 27 мая цены на бензин выросли ещё на 88-90 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек до 42.21 руб. за литр, а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45.5 руб.





"AK&M" от 29.05.2018