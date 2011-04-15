Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/05/2018
17:39

В России отзывают более 132.6 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen

Компания "Фольксваген груп рус" отзывает в России 132.6 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Под отзыв попадают Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованные c 2016 по 2018 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет проведена замена буксирной проушины.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid выпускаются на заводе VW в Калуге.

"AK&M" от 29.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100