В России отзывают более 132.6 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen

Компания "Фольксваген груп рус" отзывает в России 132.6 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Под отзыв попадают Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованные c 2016 по 2018 год.



"Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, вложенная в бортовой инструмент буксирная проушина, сваренная ненадлежащим образом. В случае применения буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке", - говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет проведена замена буксирной проушины.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid выпускаются на заводе VW в Калуге.



"AK&M" от 29.05.2018