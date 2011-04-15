Россельхознадзор проводит оценку мест выращивания и хранения свежих яблок в Турции

Россельхознадзор проводит оценку мест выращивания и хранения свежих яблок в Турецкой Республике, говорится в сообщении ведомства.



В настоящее время специалисты Россельхознадзора находятся в Турции с целью посещения мест производства и хранения яблок свежих, предназначенных для экспорта в Россию. Такое решение было принято в связи с обеспокоенностью Россельхознадзора резким увеличением объёма поставок яблок из Турции в Россию, которая была озвучена в ходе состоявшейся 24 мая встречи представителей службы с Директоратом по продовольствию и контролю Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики.



Кроме озвученной темы, на встрече были подведены итоги совместного с турецкими инспекторами карантинного фитосанитарного контроля томатов, ввозимых на территорию Россию через порт Геленджик, который проводился в период с 10 по 24 мая 2018 года. За этот срок было выявлено 19 партий турецких томатов, зараженных томатной молью, что составило 61% от общего объёма ввезенной продукции за указанный период. Это свидетельствует о недостаточно эффективном контроле за отгружаемыми партиями томатов в Российскую Федерацию с турецкой стороны.





"AK&M" от 29.05.2018