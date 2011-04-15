Группа РЖД выставила на продажу Трансфин-М и Абсолют-банк

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу два финансовых подразделения: лизинговую компанию "Трансфин-М" и Абсолют-банк. Об этом Рейтер сообщили два госбанкира, а также сотрудник компании, которой они были предложены.



Трансфин-М с активами в 150 млрд руб. является одной из крупнейших лизинговых компаний страны. Она входит в топ-5 крупнейших лизинговых компаний России по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА". По итогам 2017 года её вагонный парк превысил 63 тыс. вагонов, говорится на сайте компании. Контролирует компанию корпоративный пенсионный фонд РЖД - НПФ "Благосостояние".



Представители "Благосостояния" обсуждали возможную продажу Трансфин-М с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком, а также с ГТЛК, сказал сотрудник одного из потенциальных покупателей. Самые продуктивные переговоры пока идут с ВТБ, сказал сотрудник компании, которой РЖД предлагала активы.



Один из инвестбанкиров говорит, что если Трансфин-М в силу понятной стратегии и прибыльности может купить кто-то из крупных игроков, то с Абсолют-банком сложнее - банковский сектор сейчас не слишком привлекателен для инвесторов, к тому же банк был убыточен в 2017 году. По итогам 2017 года убыток банка превысил 4 млрд руб.



Пресс-служба Абсолют-банка не ответила на вопрос о возможной продаже, но отметила, что банк работает в соответствии с новой стратегией, утверждённой акционером, а также будет докапитализирован на 6 млрд руб. осенью 2018 года.







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