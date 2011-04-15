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30/05/2018
10:19

США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая

США намерены ввести 25-процентные пошлины на ряд товаров, поставляемых из Китая на американский рынок, а также ограничить поток инвестиций из этого государства. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты установят 25% тариф на импортируемые из КНР товары на $50 млрд, содержащие промышленно значимые технологии. Окончательный список покрываемого импорта будет объявлен до 15 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Кроме того, к концу июня США объявят об ограничении на инвестиции для китайских лиц и компаний, связанных с покупкой важных активов.


"AK&M" от 30.05.2018
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