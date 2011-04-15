Аэрофлот планирует направить на выплату дивидендов за 2017 год 14.222 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового собрания акционеров, назначенного на 25 июня. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2017 год 14.222 млрд руб. (50% чистой прибыли по РСБУ) из расчёта 12.8053 руб. на акцию.



Совет также обсудил ход реализации стратегии группы, развитие сервиса, инновационное развитие и неавиационные доходы компании, работу с акционерами и инвестиционным сообществом, утвердил положение о ключевых показателях эффективности деятельности общества в новой редакции, рассмотрел годовой отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.



Кроме того, на заседании была рассмотрена крупная сделка с заинтересованностью - договор операционной аренды (лизинга) 50-ти новых воздушных судов МС-21-300, заключаемый с ООО "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя структура ГК "Ростех"). Запланированный срок поставки самолётов - с I квартала 2020 года по III квартал 2026 года, срок аренды - 12 лет с возможностью продления на 2 года не более трёх раз. Совет предложил собранию одобрить данную сделку.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-апреле 2018 года вырос на 6% до 10.214 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I квартале 2018 года вырос на 86% до 8.75 млрд руб. с 4.704 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.31% до 94.195 млрд руб. с 87.779 млрд руб.







"AK&M" от 30.05.2018