"Саратовские авиалинии" прекратили полёты в ожидании решения Росавиации

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" с 30 мая отменила все авиарейсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Напомним, 25 апреля Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта АО "Саратовские авиалинии" до 30 мая 2018 года. По состоянию на 29 мая никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес авиакомпании не поступало.



В ответ на информацию о закрытии "Саратовских авиалиний", распространяемую в СМИ, авиакомпания заявляет, что не получала официального извещения от Росавиации о таком решении. В случае его получения соответствующая информация будет размещена на официальном сайте авиаперевозчика.



АО "Саратовские авиалинии" (ИНН 6452008711) занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, аэропортовым обслуживанием. Авиакомпания базируется в аэропорту Саратов-Центральный и выполняет внутренние и международные рейсы. Головной офис компании также расположен в Саратове.



Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в январе-апреле 2018 года перевезла 157.319 тыс. пассажиров, что на 3.5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Саратовские авиалинии" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18.82% до 123.349 млн руб. со 151.94 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 51.87% до 5.732 млрд руб. с 3.775 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 128.74 раза до 590 тыс. руб. с 75.957 млн руб., прибыль до налогообложения - на 18.25% до 158.239 млн руб. со 193.559 млн руб.









"AK&M" от 30.05.2018