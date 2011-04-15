Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале выросла на 11% до 372 млрд руб.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 18% до 2.138 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа и продуктов нефтегазопереработки.



Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 212 млрд руб. до 1.221 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен, выраженных в долларах США, на территории Европы и других стран и ростом реализованных объемов газа.



Операционные расходы Газпрома увеличились на 173 млрд руб., или на 12% до 1.651 трлн руб.



Чистый долг Газпрома вырос на 1% до 2.409 трлн руб. по состоянию на 31 марта 2018 года. Изменение данного показателя связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов, что было частично компенсировано увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 30.05.2018