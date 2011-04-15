Рубль продолжит снижаться в отсутствии драйверов роста, говорится в комментарии аналитика



Forex Club Ивана Марчены.

Пара USD/RUB выросла на 50 коп. до 62.82 руб., пара EUR/RUB - на 1 коп. до 72.42 руб. на фоне обострения политических рисков в Италии.



Индексы США на этом фоне также снизились. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду упал на 1.58% до 24361.45пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0.5% до 7396.59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1.16% до 2689.86 пункта.



С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в пределах 0.4-1.6%. Нестабильность в Европе оказывает давление на биржи АТР. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1.6%, японский Nikkei 225 - на 1.55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0.6%.



С утра нефтяные котировки опускаются на 0.28% до $75.28 за баррель. По мнению аналитиков, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62.3-63.3 руб. Пара EUR/RUB, скорее всего, может торговаться в районе 71.8-73.05 руб.





"AK&M" от 30.05.2018