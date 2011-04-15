В РФ увеличились компенсации за задержку международных рейсов

Вступили в силу изменения, внесенные в Воздушный кодекс РФ, обусловленные присоединением РФ в апреле 2017 года к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, заключенной в Монреале 28 мая 1999 года. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Теперь в случае оформления билета, удостоверяющего договор воздушной перевозки пассажира, в электронной форме пассажир вправе потребовать, а перевозчик или действующее на основании договора с перевозчиком лицо при заключении договора воздушной перевозки или регистрации пассажира обязаны выдать из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок заверенную выписку, содержащую условия соответствующего договора воздушной перевозки.



Для целей определения периода ответственности перевозчика за вред, причиненный при воздушной перевозке пассажира его жизни или здоровью, закреплено правило, согласно которому воздушная перевозка пассажира включает в себя три периода - период нахождения пассажира на борту воздушного судна, период посадки пассажира на борт воздушного судна и период высадки пассажира с борта воздушного судна. Порядок исчисления продолжительности периода посадки (высадки) пассажира на борт (с борта) воздушного судна должен быть установлен нормативным правовым актом Министерства транспорта РФ.



Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при международных воздушных перевозках впредь будут определяться в соответствии с международными договорами.



При этом уточнены особенности предъявления требований к перевозчику при международных воздушных перевозках - теперь претензия к перевозчику может быть направлена не только в письменной форме, но и в форме подписанного электронной подписью электронного документа, а основанием для её направления может служить не только факт повреждения (порчи) багажа, груза, но и случаи их недостачи.



Кроме того, в тех случаях, когда утрата багажа признана перевозчиком или если багаж не прибыл по истечении двадцати одного дня со дня, когда он должен был прибыть, пассажир при международных воздушных перевозках будет вправе предъявить к перевозчику требование о возмещении вреда, связанного с утратой багажа.



В течение 30 дней со дня поступления претензии перевозчик обязан её рассмотреть и в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью электронного документа уведомить лицо, предъявившее претензию, об удовлетворении заявленных требований или их отклонении.



Заключительная новелла связана с конкретизацией нормы о начале течения срока исковой давности по требованиям, связанным с утратой, недостачей или повреждением (порчей) багажа (а также груза, почты), либо с просрочкой их доставки. Теперь на этот счет будет действовать единое императивное правило, устанавливающее, что таким началом является день, когда воздушное судно, на котором осуществлялась перевозка, должно было прибыть в пункт назначения в соответствии с договором воздушной перевозки пассажира, договором воздушной перевозки груза или договором воздушной перевозки почты.



"AK&M" от 30.05.2018