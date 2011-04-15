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30/05/2018
12:46

Рейтинговое агентство AK&M назвало 65 лучших директоров по закупкам в России

Рейтинговое агентство AK&M опубликовало ежегодный рейтинг директоров по закупкам, в который вошли 65 участников.

Цель рейтинга - выявить лучших специалистов в сфере закупок. Принципиальное отличие от других исследований в этой сфере в том, что итоговая оценка учитывает экономические показатели компании, качество закупочной деятельности и профессионализм самого участника.

"Главное внимание в исследовании мы уделяем людям, ответственным в компаниях за организацию эффективной системы закупок. Именно от руководителей зависит уровень подготовки и организации работы всего закупочного подразделения. Что, в конечном итоге, влияет на весь процесс производства и во многом определяет уровень экономической эффективности предприятия", - отметила Зоя Ларькина, генеральный директор агентства AK&M.

ТОП-5 директоров по закупкам России по итогам 2017 года: Первое место - Роман Зимонас, директор по закупкам, МТО и управлению качеством ГК "Росатом". Второе место - Юрий Зафесов, директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети". Третье место - Ольга Малышкина, исполнительный вице-президент, руководитель департамента по управлению закупочной деятельностью ПАО "АФК "Система". Четвертое место - Валерий Шоржин, член правления, вице-президент по закупкам и административным вопросам ПАО "МТС". Пятое место - Андрей Зырянов, директор по развитию сети поставщиков ООО "Макдоналдс".

"Закупки - это ключевой процесс для любой компании, который напрямую влияет на ее успех. Ими невозможно управлять без профессионалов, поэтому нам важно поддержать таких специалистов и сделать известными в бизнес-среде. Исследование рейтингового агентства AK&M основано на независимой и объективной оценке, которую ждал весь рынок. Благодаря рейтингу компании, которые стремятся повышать эффективность и технологичность закупок, получили ориентир при выборе руководителей закупочных департаментов", - отметил Дмитрий Зубарев, генеральный директор партнера исследования - электронной торговой площадки B2B-Center.

Полная версия рейтинга: http://akmrating.ru/ru/ranking/index/30


"AK&M" от 30.05.2018
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