Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал выросла на 27.3% до 212.1 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 27.3% до 212.1 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Прибыль на обыкновенную акцию составила 9.84 руб., показав рост на 26.3% по сравнению с I кварталом 2017 года.



Чистые процентные доходы за I квартал составили 358.6 млрд руб., увеличившись на 6.5% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистый комиссионный доход группы составил 101.5 млрд руб., увеличившись на 21.4%. Активы Сбербанка сократились на 2.7% до 28.6 трлн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 30.05.2018