Чистая прибыль ФосАгро по МСФО за первый квартал выросла на 13% до 6.3 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за первый квартал 2018 года выросла на 13% до 6.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФосАгро.



Выручка ФосАгро за первый квартал увеличилась на 23% до 54.6 млрд руб. EBITDA достигла 14.3 млрд руб., увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рентабельность по EBITDA составила 26%.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии 2017 года по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.





"AK&M" от 30.05.2018