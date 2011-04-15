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30/05/2018
15:59

Чистая прибыль ФосАгро по МСФО за первый квартал выросла на 13% до 6.3 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за первый квартал 2018 года выросла на 13% до 6.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФосАгро.

Выручка ФосАгро за первый квартал увеличилась на 23% до 54.6 млрд руб. EBITDA достигла 14.3 млрд руб., увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рентабельность по EBITDA составила 26%.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии 2017 года по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.


"AK&M" от 30.05.2018
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