ВТБ снизил ставки кредитования на автомобили с пробегом

ВТБ снизил базовые ставки по кредитам на подержанные автомобили в дилерских центрах в среднем на 2 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит можно оформить от 10.9% годовых.

Специальные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в дилерских центрах и по минимальным ставкам: в рамках программы "Автолайт" кредит доступен от 10.9% годовых, в рамках программы "Автоэкспресс" - от 11.9% (с учетом дисконтов в размере 2 п.п. и 3 п.п. при добровольном оформлении страхования жизни и страховании ТС на полный срок кредита соответственно).



В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% - отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент оформления кредита: 10 лет для иностранных автомобилей, 4 года - для отечественных (Lada и УАЗ).



По итогам четырех месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 21.7 млрд руб., увеличившись на 25% по сравнению с январем-апрелем 2017 года. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца превысил 100 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 30.05.2018