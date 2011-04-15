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30/05/2018
17:16

ГК "Регион" покупает страховую компанию "Югория" за 2.893 млрд руб.

Группа компаний ГК "Регион" признана победителем аукциона на право приобретения 100% акций государственной страховой компании "Югория". Об этом говорится в сообщении ГК "Регион".

ГК "Регион" станет собственником страховой компании "Югория" после закрытия сделки и соблюдения всех необходимых процедур.

Как сообщает РАД, сумма сделки составит 2.893 млрд руб. В течение 5 рабочих дней победитель торгов должен подписать договор купли-продажи, и в течение 30 календарных дней с даты подписания договора оплатить сделку.

"Мы удовлетворены итогами аукциона. В текущих непростых экономических условиях к компании был проявлен большой интерес: на предварительных стадиях интерес проявили порядка 10 потенциальных инвесторов, а в аукционе приняли участие 3 претендента. Все это говорит о том, что учредитель в лице Правительства ХМАО-Югры и коллектив компании проделали большую работу по созданию эффективной, прибыльной и инвестиционно-привлекательной страховой компании", - отметил генеральный директор АО "ГСК "Югория" Алексей Охлопков.

"Мы давно планировали дополнить нашу постоянно расширяющуюся линейку финансовых услуг услугами страховой компании. Сегодня у группы достаточно сил и возможностей для реализации этого направления", - сказал председатель совета директоров ГК "Регион" Сергей Менжинский.

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