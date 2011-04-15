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30/05/2018
15:01

AGF завершила приобретение 100% доли в управляющей компании FFCM

Компания AGF Management Limited успешно завершила приобретение 100% доли в FFCM, LLC. Данная сделка поможет укрепить платформу количественного инвестирования и формирования торгуемых индексных фондов (ETF), которая предлагается на рынке под брендом AGFiQ. Об этом говорится в сообщении компании.

По словам исполнительного вице-президента, исполнительного директора AGF Джуди Голдринг, приобретение способствует реализации стратегического плана по диверсификации инвестиционных продуктов. За счёт как органического роста, так и приобретений AGF удалось создать новые платформы и разработать инновационные продукты, отметила Д.Голдринг.

В ноябре 2015 года AGF приобрела большую часть акционерного капитала бостонской специализированной управляющей компании FFCM, занимающейся стратегическим формированием торгуемых индексных фондов. В результате была запущена комбинированная платформа количественного инвестирования AGFiQ Asset Management (AGFiQ), которая вышла на рынок в конце 2017 года и позволила за прошедшие месяцы сформировать 9 торгуемых индексных фондов. Объём средств, привлечённых от институциональных инвесторов под разработку индивидуального решения AGFiQ, составил свыше 400 млн.

AGF Management Limited (AGF) - глобальная независимая диверсифицироанная управляющая компания, специализирующая в области ритейла, институционального и альтернативного бизнеса, а также на проектах с высокой чистой стоимостью. Инвестиционные решения AGF находят применение у широкого круга клиентов от финансовых консультантов и индивидуальных инвесторов до институциональных клиентов. Общая сумма активов под управлением AGF составляет $37 млрд. Компания обслуживает свыше 1 млн инвесторов.

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