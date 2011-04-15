Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в I квартале увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб.

Чистый убыток группы компаний "Аэрофлот" по МСФО в I квартале 2018 года увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб. с 5.339 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 8.55% до 111.942 млрд руб. со 103.125 млрд руб., убыток от операционной деятельности - в 2.35 раза до 11.596 млрд руб. с 4.936 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.12 раза до 13.727 млрд руб. с 6.462 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился в 6.8 раза до (-7.732) млрд руб. с (-1.136) млрд руб.



"Первый квартал - наиболее слабый сезон в российской авиации, и у этого есть ряд причин. Главным образом это сезонность спроса: в данный период перевозится наименьшее количество пассажиров, - отметил замгендиректора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Шамиль Курмашов. По его словам, финансовые результаты группы необходимо рассматривать в контексте обозначенной сезонной специфики.



"Впереди - основная часть года, в том числе высокий сезон, в течение которого Россия принимает престижное спортивное соревнование - Чемпионат мира по футболу. Аэрофлот и компании группы осуществляют полёты во все 11 городов проведения матчей и готовы принять гостей чемпионата на самом высоком уровне. В связи с проведением чемпионата и продолжающимся ростом рынка мы ожидаем высокого спроса на перевозки как на внутренних, так и на международных направлениях. Группа будет продолжать активное управление доходами и строгий контроль над управляемыми затратами для получения оптимального финансового результата по году", - добавил Ш.Курмашов.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-апреле 2018 года вырос на 7.2% до 15.171 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.









"AK&M" от 30.05.2018