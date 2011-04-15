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30/05/2018
15:54

Нафтогаз премирует сотрудников на $46.6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с Газпромом

Нафтогаз премирует сотрудников на $46.6 млн за победу над Газпромом

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий сотрудникам компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО "Газпром" относительно транзитного контракта. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже ($4.6 млрд), то есть $46.3 млн, говорится в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".

С этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы более чем на $9 млн.

В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включено 41 человека, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника.

"Процесс Нафтогаза против Газпрома был исключительным - как по объему требований российской стороны, так и за его результатом. Ведь до этого добиться такой существенной судебной победы над Газпромом не удавалось ни одному контрагенту. Несмотря на скептицизм, сопровождавший решения менеджмента компании в начале арбитражного процесса по транзитной деле, результат процесса является впечатляющим. Команда Нафтогаза показала высокий уровень профессионализма и преданности", - прокомментировала решение Наблюдательного совета Нафтогаза ее голова Клэр Споттисвуд.


"AK&M" от 30.05.2018
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