П.Порошенко объявил о начале принудительного взыскания с Газпрома $2.6 млрд

Процесс принудительного взыскания с Газпрома долга по решению Стокгольмского арбитража начался. Об этом сообщил президент Украины П.Порошенко на встрече с председателем НАК "Нафтогаз".



Глава НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что из выигранных Украиной $4.6 млрд уже была списана задолженность перед Газпромом в сумме $2 млрд за газ, поставленный в 2013-2015 годах. "Важно отметить, что этот газ и эта сумма не включают ни одного кубометра, поставленного незаконно "Газпромом" на территорию Донецка и Луганска. То есть этот долг мы так же не признали, и суд поддержал нашу позицию", - отметил он.



Председатель НАК "Нафтогаз" отметил, что процесс принудительного исполнения взыскания $2.6 млрд перешел в практическую плоскость - буквально сегодня было начато обременения акций и других активов Газпрома в странах Европы.



Президент подчеркнул: "Знаю, что эти процессы начались уже в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, чтобы на сегодняшний день мы приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину". "Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, включительно акции "Северного потока", "Северного потока-2" и денежные средства, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений", - добавил он.





"AK&M" от 30.05.2018