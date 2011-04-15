Регистрация на VII Среднерусский экономический форум завершается 4 июня

VII Среднерусский экономический форум "На пути к экономике знаний" начнет свою работу 8 июня 2018 года в Курске. Регистрация на СЭФ-2018 завершается 4 июня 2018 года http://www.sef-kursk.ru/2018/registratsiya/.



Уже сейчас для участия в форуме зарегистрировались 1459 представителей государственных организаций и ВУЗов, АПК и промышленных предприятий, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО.



В работе форума планируют принять участие делегации из 20 регионов России и 18 зарубежных стран мира, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор.



В рамках СЭФ-2018 пройдут 11 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов. Будет работать зона делового общения "Биржа контактов". Ключевой вопрос форума: "Как регионы центра России смогут влиться в экономику знаний?" Экономика двигается в направлении изменения привычной оценки активов. Знания приобретают ценность, превышающую стоимость материального богатства. Производство знаний - еще незанятая ниша, в которой может и должна развиваться экономика центра России. Конкурентные преимущества здесь - наличие интеллектуального капитала, сформировавшиеся культурные традиции, высокое качество образования.



В работе форума примут участие: губернатор Курской области Александр Михайлов, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский, академик РАН, профессор, председатель Совета РФФИ Владислав Панченко, заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов, первый заместитель губернатора Костромской области Иван Корсун, первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов, заместитель губернатора Владимирской области по строительству Ренат Чагаев, директор департамента развития МСП и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин, начальник управления Министерства науки и высшего образования РФ Вугар Багиров, советник председателя, член Совета директоров Банка России Алексей Симановский и другие.



В программе СЭФ-2018: пленарное заседание "На пути к экономике знаний"; презентация инновационных разработок молодых учёных и предпринимателей ЦФО; стратегическая сессия: Интеграция науки и образования. Управление наукой в условиях цифровизации. Развитие образовательного кластера; кросс-отраслевая сессия: Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры; проектная-сессия: Молодежь в экономике знаний: умная и комфортная среда; экспертная сессия: Инновации в АПК; круглый стол: Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие; заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО "Национальные цели и стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа"; тематическая сессия: Повышение финансовой грамотности населения; дискуссионная панель: Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления; мМедиаплощадка: Современные тенденции развития медиапространства; выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации"; выставка инновационных разработок молодых учёных и предпринимателей ЦФО; выставка-презентация молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ"; конкурс-выставка детской компьютерной графики "Мечты о будущем"; фотовыставка "Поколение будущего"; XVIII Курская Коренская ярмарка.



Организаторами форума выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума: АО "КОНТИ-РУС", Группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО Сбербанк, Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 30.05.2018