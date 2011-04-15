Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/05/2018
16:46

ESET: хакеры Turla меняют тактику

Эксперты ESET обнаружили новые инструменты в арсенале кибершпионской группы Turla. Теперь хакеры используют для заражения целевых устройств Metasploit - легитимную платформу для тестирования на проникновение. Об этом говорится в сообщении ESET.

Turla - известная кибершпионская группа, действующая не менее десяти лет. Первое упоминание Turla датировано 2008 годом и связано с взломом Министерства обороны США. Впоследствии с группой связывали многочисленные инциденты информационной безопасности - атаки на органы государственного управления и стратегические отрасли, включая оборонную промышленность.

В январе 2018 года ESET опубликовала первый отчет о новой киберкампании Turla. Хакеры распространяли Mosquito, бэкдор собственной разработки, с помощью поддельного установщика Adobe Flash Player. Потенциальные жертвы группы - сотрудники консульств и посольств стран Восточной Европы.

Данная кампания продолжается, однако злоумышленники сменили тактику, чтобы избежать обнаружения. С марта 2018 года хакеры Turla отказались от собственных инструментов на первом этапе атаки и используют вместо них платформу с открытым исходным кодом Metasploit. Метод не является новаторским, однако это существенный сдвиг в тактике, технике и процедурах (ТТР) кибергруппы.

Фальшивый установщик Adobe Flash Player выполняет на целевом устройстве шеллкод Metasploit, после чего сбрасывает или загружает с Google Drive легитимный установщик Flash. Затем шеллкод загружает Meterpreter - типичную полезную нагрузку Metasploit, позволяющую злоумышленнику управлять скомпрометированной системой. Наконец, на рабочую станцию загружается Mosquito, собственный бэкдор атакующих. Продолжительность такой атаки составляет порядка тридцати минут.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 30.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100