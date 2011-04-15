Россия и Белоруссия подписали соглашение о порядке въезда на крупные спортивные мероприятия

Министры иностранных дел РФ и Республики Беларусь С.Лавров и В.Макеев подписали соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



Документ регламентирует порядок въезда отдельных категорий иностранных граждан на территорию Союзного государства в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) и II Европейских игр (Минск).



Согласно статье 7 соглашения, оно начнет временно применяться с 1 июня 2018 года.



Соглашение предусматривает безвизовый въезд на территорию РФ и Республики Беларусь обладателей персонифицированных карт зрителя (Паспорт болельщика, FAN ID) или сведений о них при наличии действительного документа, удостоверяющего личность. Указанные граждане смогут также пересекать российско-белорусскую границу при условии следования по автомобильным и железнодорожным маршрутам, указанным в приложениях к соглашению.



Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Ответственным исполнителем по реализации проекта является Минкомсвязь России.



FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018.



Водители транспортных средств, осуществляющие перевозки обладателей FAN ID, также имеют право пересечения российско-белорусской границы при наличии действительной российской и белорусской виз или иных разрешений на въезд, выезд и пребывание в России и Беларуси или без таковых, если в соответствии с международными договорами России и Беларуси для них предусмотрен режим безвизового въезда.



Для всех остальных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства сохраняется требование въезда в РФ только через пункты пропуска, открытые для международного сообщения.







"AK&M" от 30.05.2018