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30/05/2018
17:30

Россия и Белоруссия подписали соглашение о порядке въезда на крупные спортивные мероприятия

Министры иностранных дел РФ и Республики Беларусь С.Лавров и В.Макеев подписали соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Документ регламентирует порядок въезда отдельных категорий иностранных граждан на территорию Союзного государства в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) и II Европейских игр (Минск).

Согласно статье 7 соглашения, оно начнет временно применяться с 1 июня 2018 года.

Соглашение предусматривает безвизовый въезд на территорию РФ и Республики Беларусь обладателей персонифицированных карт зрителя (Паспорт болельщика, FAN ID) или сведений о них при наличии действительного документа, удостоверяющего личность. Указанные граждане смогут также пересекать российско-белорусскую границу при условии следования по автомобильным и железнодорожным маршрутам, указанным в приложениях к соглашению.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Ответственным исполнителем по реализации проекта является Минкомсвязь России.

FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018.

Водители транспортных средств, осуществляющие перевозки обладателей FAN ID, также имеют право пересечения российско-белорусской границы при наличии действительной российской и белорусской виз или иных разрешений на въезд, выезд и пребывание в России и Беларуси или без таковых, если в соответствии с международными договорами России и Беларуси для них предусмотрен режим безвизового въезда.

Для всех остальных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства сохраняется требование въезда в РФ только через пункты пропуска, открытые для международного сообщения.



"AK&M" от 30.05.2018
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