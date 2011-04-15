Губернатор Алтайского края А.Карлин подал в отставку

Александр Карлин в ходе рабочего совещания в Правительстве региона объявил о своем решении сложить полномочия губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края, говорится на официальном сайте края.



"Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В обновленном составе работает Правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к Президенту с указанным выше заявлением, сообщил А.Карлин. - По информации, которой я располагаю, решение Президента Российской Федерации по моему заявлению может быть принято в течение текущего рабочего дня, и, по установленному порядку, одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора, председателя Правительства Алтайского края".





"AK&M" от 30.05.2018